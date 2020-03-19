Украина увеличила импорт молочки, яиц и меда в 4 раза с начала марта

По состоянию на 17 марта 2020 года Украина увеличила импорт продуктов питания на 34%, или на 40 тыс. тонн, до 158 тыс. тонн на сумму 211 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а цены на противовирусные овощи уже подскочили вверх.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передают Українськi Новини.

"На 40 тыс. тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью 211 млн долларов. Это почти 8 000 полностью заполненных фур на 20 тонн", - сказано в нем.

Согласно сообщению, за указанный период увеличился импорт молочных продуктов, яиц, натурального меда в общем в 4,12 раза до 3,177 тыс. тонн на 13,6 млн долларов.

Также Украина увеличила импорт готовых продуктов из зерна злаков, муки, мучных кондитерских изделий на 83% до 6,17 тыс. тонн на 12,3 млн долларов, фруктов, съедобных плодов и орехов - на 3% до 45,84 тыс. тонн на 33,9 млн долларов, овощей - в 2,4 раза до 38,91 тыс. тонн на 20,4 млн долларов, молока - в 2,6 раза до 921 тонны на 1,2 млн долларов, рыбы свежей - на 73% до 2,49 тыс. тонн на 14 млн долларов, рыбы и ракообразных, моллюсков - на 0,5% до 14,38 тыс. тонн на 18,8 млн долларов, кофе, чая - на 30% до 1,29 тыс. тонн на 4,3 млн долларов, экстрактов, эссенций и концентратов кофе, сиропов, соусов - на 23% до 3,85 тыс. тонн на 25,1 млн долларов, алкогольных и безалкогольных напитков - на 65% до 16,61 тыс. тонн на 23 млн долларов.

При этом, по состоянию на утро 19 марта, на пункте пропуска "Ягодин" 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд, на "Краковце" - 310 на въезд в Украину, 430 - на выезд, на "Раве-Русской" - 110 на въезд, 360 - на выезд.

На данный момент Таможня ведет переговоры с польскими коллегами о том, каким образом можно ускорить процесс прохождения контроля.

Отмечается, что очереди образовались в результате тщательного санитарного осмотра транспорта и дезинфекции.

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