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19 марта 2020, четверг, 21:00 235 Карта
Общество 2020-03-19T22:00:02+02:00
Українські Новини
От нуля градусов ночью до +17 днем: прогноз погоды в Украине на день солнцестояния

От нуля градусов ночью до +17 днем: прогноз погоды в Украине на день солнцестояния

Надежда Комендантова
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Весна. Фото: firtka.if
Весна. Фото: firtka.if

Накануне существенного похолодания в Украине 20 марта в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 20 марта.Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 20 марта.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет.

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