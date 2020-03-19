В Иране каждый час коронавирусом заболевают 50 человек

После того, как от коронавирусной инфекции удалось вылечиться 103-летней иранке, на сегодняшний день в стране каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса. Об этом рассказал предсвтавитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, передает агентство IRNA.

Отмечается, что каждые 10 минут врачи фиксируют смерть от инфекции. По данным Минздрава, каждый час инфицируется 50 граждан Ирана.

"По последним данным, каждые десять минут один человек умирает. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Ноуруза (Новый год по иранскому календарю)", - сообщили в Минздраве.

По данным на утро 19 марта в Иране более 17 тысяч человек заразились коронавирусом. Из них 1135 человек умерли.

Как сообщали Українські Новини, в Иране из-за коронавируса на свободу выпустили 85 тысяч заключенных.

Кроме того, в ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки.

Также из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро.