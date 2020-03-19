15 тыс. полицейских контролируют выполнение режима карантина.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Национальной полиции Оксана Блищик.

"Всех карантинных мер, установленных постановлением Кабинета министров, мы должны придерживаться и контролировать их выполнение. Этим занимается полиция и Национальная гвардия - более 15 тыс. полицейских в составе мобильных групп и на контрольно-проверочных пунктах несут службу", - сказала она.

Спикер отметила, что полиция занимается и повседневной работой, которая возложена на подразделения Нацполиции - такой, как профилактика правонарушений, реагирование на сообщения граждан о правонарушениях и другое.

"То есть работают следственные оперативные группы, полицейские офицеры общины, участковые офицеры, работают патрульные полицейские и полки особого назначения. Мы развенчиваем мифы, проводим разъяснительную работу, составляем административные протоколы", - добавила она.

Спикер Нацполиции убеждена, что вскоре будет больше нарушений, и отмечает, что полиция работает также на профилактику.

"Беспокоят фейки, потому что люди просто распускают слухи, сеющие панику. Это беспокоит. Об этом тоже пишем - чтобы пользовались официальными источниками", - сказала она.

Блищик уверенна, что нарушение режима карантина - не только проблема полиции.

"Но это не чисто полицейская проблема, должно быть гражданское сознание каждого человека, социальная ответственность у каждого субъекта хозяйствования, государственная позиция органов местной власти", - сказала она.

Спикер Нацполиции уверяет, что ведомство принимает все возможные меры в пределах своей компетенции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила уже несколько десятков протоколов за нарушение режима карантина в Украине.

Президент Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.



Также в Киеве ужесточили карантинные меры. Общественный транспорт работает, но в салон не пускают больше 10 пассажиров. При этом на маршруты больше рейсов не выпускают.