подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 13:25 65
Общество 2020-03-19T13:45:01+02:00
Українські Новини
15 тыс. полицейских контролируют выполнение режима карантина

15 тыс. полицейских контролируют выполнение режима карантина

Елизавета Драбкина
Полиция, Карантин, Нарушение карантина
Полиция Фото: Украинская правда
Полиция Фото: Украинская правда

15 тыс. полицейских контролируют выполнение режима карантина.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Национальной полиции Оксана Блищик.

"Всех карантинных мер, установленных постановлением Кабинета министров, мы должны придерживаться и контролировать их выполнение. Этим занимается полиция и Национальная гвардия - более 15 тыс. полицейских в составе мобильных групп и на контрольно-проверочных пунктах несут службу", - сказала она.

Спикер отметила, что полиция занимается и повседневной работой, которая возложена на подразделения Нацполиции - такой, как профилактика правонарушений, реагирование на сообщения граждан о правонарушениях и другое.

"То есть работают следственные оперативные группы, полицейские офицеры общины, участковые офицеры, работают патрульные полицейские и полки особого назначения. Мы развенчиваем мифы, проводим разъяснительную работу, составляем административные протоколы", - добавила она.

Спикер Нацполиции убеждена, что вскоре будет больше нарушений, и отмечает, что полиция работает также на профилактику.

"Беспокоят фейки, потому что люди просто распускают слухи, сеющие панику. Это беспокоит. Об этом тоже пишем - чтобы пользовались официальными источниками", - сказала она.

Блищик уверенна, что нарушение режима карантина - не только проблема полиции.

"Но это не чисто полицейская проблема, должно быть гражданское сознание каждого человека, социальная ответственность у каждого субъекта хозяйствования, государственная позиция органов местной власти", - сказала она.

Спикер Нацполиции уверяет, что ведомство принимает все возможные меры в пределах своей компетенции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила уже несколько десятков протоколов за нарушение режима карантина в Украине.

Президент Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.


Также в Киеве ужесточили карантинные меры. Общественный транспорт работает, но в салон не пускают больше 10 пассажиров. При этом на маршруты больше рейсов не выпускают.

Больше новостей о: Полиция Карантин Нарушение карантина

Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
Новости
В Иране каждый час коронавирусом заболевают 50 человек 13:52
Коронавирус в Киевской области обнаружили у родственницы нардепа Шахова 13:43
В ЕС зарегистрировано 37 лекарств АО "Фармак", еще 7 находится на регистрации 13:39
Для медиков, полицейских и работников важных предприятий сделают развозку 13:35
В Киевской области зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом 13:32 Инфографика
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
больше новостей
"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok