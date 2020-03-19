Рубль обвалился. Сколько стоит российская нацвалюта в обменниках в четверг

В четверг, 19 марта средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 марта, снизился на 11 копеек до 3,04 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи понизился на 16 копеек и составляет 3,66 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева 19 марта: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,04 3,66 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,30 3,54 Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH\/USD на ближайшие недели. Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.