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19 марта 2020, четверг, 11:11 704
Финансы 2020-03-19T11:32:59+02:00
Українські Новини
Рубль обвалился. Сколько стоит российская нацвалюта в обменниках в четверг

Рубль обвалился. Сколько стоит российская нацвалюта в обменниках в четверг

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: Корреспондент.net
Рубль. Фото: Корреспондент.net

В четверг, 19 марта средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 марта, снизился на 11 копеек до 3,04 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 16 копеек и составляет 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 19 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,04 3,66
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом


Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. 

 

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