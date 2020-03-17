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17 марта 2020, вторник, 10:45 559
Экономика 2020-03-17T11:02:43+02:00
Українські Новини
Рубль внезапно подскочил в киевских обменниках

Рубль внезапно подскочил в киевских обменниках

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В то время, как доллар подскочил на гривну, во вторник, 17 марта средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 марта, снизился на 2 копейки до 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 7 копеек и составляет 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 17 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,15 3,82
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 марта на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс покупки – повысился на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

Также Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

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