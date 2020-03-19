В ОРДЛО более 600 человек обратились с симптомами ОРВИ, а тестов на коронавирус в больницах нет

Тогда как в Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек, в том числе ребенка, более 600 граждан Украины обратились в медицинские учреждения на временно оккупированной территории Донбасса с симптомами ОРВИ, диагностировать среди них инфицированных коронавирусом сложно вследствие отсутствия тестов. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", – написала Денисова, ссылаясь на полученную информацию от ОО "Восточной правозащитной группы".

По ее словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 и врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

Так, обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территорий обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальной обеспечении тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения. Кроме того, украинский омбудсмен просит провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса и попросила обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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