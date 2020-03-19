В Киеве образовались пробки: карта

По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно осложнение движения, несмотря на то, что в городе введен карантином из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, проспект Леся Курбаса, улицы Набережно-Крещатицкая, Елены Телиги, Юрия Ильенко и Максима Кривоноса.

На левом берегу Киева в пробках стоит Броварской проспект, проспект Соборности, проспект Освободителей, проспект Романа Шухевича, также пробки - на бульваре Перова и улице Миропольской.

Движение на мостах - Патона, Дарницком, Метро, Южном и Русановском - затруднено в направлении правого берега, Северным мостом можно проехать свободно.

Карта пробок в Киеве. Фото: google.com/maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.

Общественного транспорта практически нет, люди стоят в очередях, а город стоит в пробках.

Также и Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро.

В Одессе также из-за отсутствия маршруток в Одессе случился транспортный коллапс.