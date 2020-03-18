Из-за отсутствия маршруток в Одессе случился транспортный коллапс

Утром в Одессе не вышли на линии до 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова. Об этом сообщает Думская.

"Горожане буквально ломятся в трамваи и троллейбусы, которые едут забитыми, несмотря на ограничения, введенные позавчера городским головой и Кабмином. Судя по всему, маршрутчики отреагировали именно на эти ограничения, а еще из-за карантина сильно упал пассажиропоток, и они несут убытки", – пишет издание.

На остановках общественного транспорта собираются толпы людей. Коммунальщики пытаются справиться с валом пассажиров и все-таки ограничить их количество в салонах. На конечных через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.

Ситуацию обсуждают на сессии Одесского горсовета. По словам заместителя директора департамента транспорта Сергея Щербаня, часть водителей – жители области и остались дома.

"Другие боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков", – объяснил чиновник.

Пассажиры в маршрутках Одессы. Фото: pushkinska.net

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.

Общественного транспорта практически нет, люди стоят в очередях, а город стоит в пробках.

Также и Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро.