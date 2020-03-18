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18 марта 2020, среда, 12:07 928
Общество 2020-03-18T12:07:14+02:00
Українські Новини
Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро

Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро

Ольга Фандорина
Харьков, Транспорт, Общественный транспорт, коллапс, закрытие метро

Вечером 17 марта в Харькове в час-пик закрыли метро в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает 

С 18 марта за пассажирские перевозки в 1,5-миллионом городе отвечает исключительно наземный транспорт. При этом официально были введены правила – не более 10 человек в салоне троллейбуса, автобуса или трамвая.

На практике после закрытия метрополитена эти меры оказались невыполнимыми. С самого утра харьковчане начали делиться в социальных сетях фотографиями переполненного городского транспорта и огромных очередей на остановках. Об этом же сообщают на городском форуме и в соцсетях. 

В полиции утверждают, что ведут профилактические беседы с водителями общественного транспорта. Однако, едва ли в ситуации можно винить перевозчиков. Нарушают сами пассажиры.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.

Общественного транспорта практически нет, люди стоят в очередях, а город стоит в пробках.

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