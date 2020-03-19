В Киеве будут развозить медиков, полицейских и сотрудников стратегических предприятий

В Киеве для тех, работа которых сегодня "является особенно важной", городская власть организует развозку к местам работы на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Среди тех, кого станут подвозить на работу: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Других граждан столичная власть призывает оставаться дома.

"Только работники, работа которых сегодня является особенно важной: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозку", - говорится в сообщение.

Как сообщали Українські Новини, Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу с 18 марта.

Вместе с этим, харьковское метро закрылось 17 марта в 20:00.

ПРи этом в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.