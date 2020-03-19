подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 08:23 444
Общество 2020-03-19T09:00:02+02:00
Українські Новини
Мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют метро во время карантина

Мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют метро во время карантина

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Метрополитен, Метро, Кличко, Карантин, Киевский метрополитен, карантин в Украине

Работа столичного метрополитена не будет возобновлена даже с ограничениями, пока действует карантин.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире " UA: Украинского радио"

"Те люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, ответственными за транспортную отрасль. Это первое. Во-вторых, это может быть персональное мнение людей, но ни в коем случае не мудрое, взвешенное решение", — заявил он в ответ на упоминание ведущей заявления секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива о планах частично восстановить работу метрополитена.

Мэр столицы признал, что ни один вид наземного транспорта метро не заменит.

"Еще раз хочу подчеркнуть: мы понимаем очень большие сложности, которые на сегодняшний день есть из-за ограничения передвижения по городу. Но для чего они сделаны, я только объяснял и еще раз могу сказать, что дискутируют на эту тему люди, которые здоровы. Надеюсь, что каждый из них останется здоровым и наша задача, чтобы распространения вируса не было", – заявил Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу с 18 марта.

Вместе с этим, харьковское метро закрылось 17 марта в 20:00.

ПРи этом в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.

Больше новостей о: Виталий Кличко Метрополитен Метро Кличко Карантин Киевский метрополитен карантин в Украине

Тесты на коронавирус будут делать только в случае ...
Киевское метро закроют сегодня в 23:00...
На время карантина в Киеве маршруты метро продубли...
Мракобесие, стычки и молитвы – эвакуированных укра...
В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта
Президентский борт №1 эвакуировал из Австрии застрявших украинцев
Новости
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС 18 марта — трое военных травмированы 09:47
В ОРДЛО более 600 человек обратились с симптомами ОРВИ, а тестов на коронавирус в больницах нет 09:42
Коронавирус в Турции набирает обороты: за сутки заразились почти 100 человек 09:32
"Комсомолка", "АиФ" и "Корреспондент" не выходят: все печатные издания Украинского медиа холдинга ушли на карантин 09:27
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – представители экс-генпрокурора в суде 14:13
больше новостей
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok