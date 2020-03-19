Мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют метро во время карантина

Работа столичного метрополитена не будет возобновлена даже с ограничениями, пока действует карантин.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире " UA: Украинского радио"

"Те люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, ответственными за транспортную отрасль. Это первое. Во-вторых, это может быть персональное мнение людей, но ни в коем случае не мудрое, взвешенное решение", — заявил он в ответ на упоминание ведущей заявления секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива о планах частично восстановить работу метрополитена.

Мэр столицы признал, что ни один вид наземного транспорта метро не заменит.

"Еще раз хочу подчеркнуть: мы понимаем очень большие сложности, которые на сегодняшний день есть из-за ограничения передвижения по городу. Но для чего они сделаны, я только объяснял и еще раз могу сказать, что дискутируют на эту тему люди, которые здоровы. Надеюсь, что каждый из них останется здоровым и наша задача, чтобы распространения вируса не было", – заявил Виталий Кличко.

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Как сообщали Українські Новини, Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу с 18 марта.

Вместе с этим, харьковское метро закрылось 17 марта в 20:00.

ПРи этом в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.