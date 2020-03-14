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14 марта 2020, суббота, 06:00 115 Карта
Жизнь 2020-03-14T06:00:01+02:00
Українські Новини
Похолодает до -6, местами пройдут снегопады: погода на выходных резко испортится

Похолодает до -6, местами пройдут снегопады: погода на выходных резко испортится

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, Погода весной

В ближайшие выходные, 14-15 марта, в Украине ожидается резкое похолодание. Местами будет также сильный ветер и осадки. В некоторых регионах пройдут дожди, местами со снегом, а ночью столбики терометров покажут до -6.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в субботу, 14 марта, на западе и севере, на Харьковщине и Луганщине пройдет дождь, возможен мокрый снег. Столбики термометров покажут +4... +9 градусов.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей в этот день будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше – примерно +9... +15 градусов.

А вот в воскресенье, 15 марта, в Украине придет антициклон Helge, поэтому везде предполагается сухая воздушная масса.

Карта погоды. Facebook Натальи ДиденкоКарта погоды. Facebook Натальи Диденко

"И главное в этой карантинной ситуации – солнце, немного помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ожидается всего +2... +8 градусов", – прогнозирует Диденко.

В Киеве в субботу тоже будет прохладно – до +6 градусов, сильный ветер, дождь и даже, возможно, с мокрым снегом. В воскресенье ночью ожидается мороз, а днем только до 2 градусов тепла, в то же время будет сухо и солнечно.

По словам Диденко, следующая неделя принесет в Украину потепление, но уже в конце недели снова похолодает.

"Вот такие карантинные и синоптические качели нас ждут. Главное, не потерять голову, здравый смысл и здоровое состояние организма", – советует синоптик.

А по словам синоптика Виталия Пострыганя, северный циклон, который переместился на восток, открыл доступ арктическому воздуху

В субботу, по его словам, приход холодного воздуха будет сопровождаться усилением ветра до опасных значений 15-20 м/с, что усилит ощущение холода. 

"В воскресенье ночью ожидаем 1-6º мороза, днем только 1-6º тепла. По-прежнему ветрено. Однако в условиях антициклона солнца станет больше. На новой рабочей неделе ночью прогнозируем 2º мороза 3º тепла, днем 5-10º тепла", - сообщил синоптик.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет

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