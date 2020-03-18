Ночью резко ударят морозы, а днем вернется тепло: прогноз погоды на четверг

В то время, как погода в Украине в марте испортилась морозами, 19 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в Черновицкой и Хмельницкой областях -2…+3 градуса, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, в Днепропетровской области -2…-6 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, в Херсонской и Запорожской областях 0…-6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +12…+14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили о резких перепадах температуры на неделе.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.