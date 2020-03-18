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18 марта 2020, среда, 23:50 277
Общество 2020-03-18T23:50:44+02:00
Українські Новини
АТБ ограничил продажу товаров в одни руки: сколько товаров будут "отпускать" одному покупателю

АТБ ограничил продажу товаров в одни руки: сколько товаров будут "отпускать" одному покупателю

Анна Рудык
Магазин, Коронавирус, АТБ, карантин в Украине
АТБ. Фото: пресс-служба компании
АТБ. Фото: пресс-служба компании

Компания "АТБ-Маркет" ограничила количество товаров, которые приобретаются одним покупателем.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Такое решение компания приняла для предупреждения создания искусственного ажиотажа на товары первой необходимости недобросовестными покупателями и спекулянтами в период действия общенационального карантина. В частности вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться не более 12 единиц в одни руки, все другие товары будут отпускаться не более 5 единиц в одни руки", - сказано в нем.

Ограничения введены со среды, 18 марта.

Отмечается, что магазины АТБ обеспечены всеми необходимыми товарами в нужном количестве и работают в штатном режиме на всей территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.

Ранее парламент утвердил наказание за нарушение условий карантина.

Также в Uber рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда.

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