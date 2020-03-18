АТБ ограничил продажу товаров в одни руки: сколько товаров будут "отпускать" одному покупателю

Компания "АТБ-Маркет" ограничила количество товаров, которые приобретаются одним покупателем.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Такое решение компания приняла для предупреждения создания искусственного ажиотажа на товары первой необходимости недобросовестными покупателями и спекулянтами в период действия общенационального карантина. В частности вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться не более 12 единиц в одни руки, все другие товары будут отпускаться не более 5 единиц в одни руки", - сказано в нем.

Ограничения введены со среды, 18 марта.

Отмечается, что магазины АТБ обеспечены всеми необходимыми товарами в нужном количестве и работают в штатном режиме на всей территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.

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