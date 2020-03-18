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18 марта 2020, среда, 23:30 367
Общество 2020-03-18T23:30:56+02:00
Українські Новини
Киев хочет закрыть мусоропроводы из-за коронавируса

Киев хочет закрыть мусоропроводы из-за коронавируса

Анна Рудык
Мусор, Карантин, Мусоропровод, Коронавирус, карантин в Киеве
Мусор. Фото: pixаbay.cоm/Alexаs_Fotos
Мусор. Фото: pixаbay.cоm/Alexаs_Fotos

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена закрыть мусоропроводы в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса, которым заразились уже 16 человек в Украине.

Об этом глава комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко написал на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, который является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки", - написал он. 

Попенко добавил, что решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации. Также мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса.

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