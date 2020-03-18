Киев хочет закрыть мусоропроводы из-за коронавируса

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена закрыть мусоропроводы в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса, которым заразились уже 16 человек в Украине.

Об этом глава комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко написал на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, который является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки", - написал он.

Попенко добавил, что решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации. Также мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса.