Київ хоче закрити сміттєпроводи через коронавірус

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір закрити сміттєпроводи в рамках карантину для запобігання поширенню коронавірусу, яким заразилися вже 16 осіб в Україні.

Про це голова комітету житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олег Попенко написав на сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

"Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції повинні бути закриті. Це непотрібний рудимент, який є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки", - написав він.

Попенко додав, що рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сміттєпроводи будуть закриті.

Як повідомляли Українські Новини, українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавіруса в країні онлайн.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації. Також ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області через коронавірус.