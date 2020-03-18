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18 березня 2020, середа, 23:30 5
Суспільство 2020-03-19T00:30:01+02:00
Українські Новини
Київ хоче закрити сміттєпроводи через коронавірус

Київ хоче закрити сміттєпроводи через коронавірус

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, сміттєпроводи
Сміття. Фото: pixаbay.сом/Alexаs_Fotos
Сміття. Фото: pixаbay.сом/Alexаs_Fotos

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір закрити сміттєпроводи в рамках карантину для запобігання поширенню коронавірусу, яким заразилися вже 16 осіб в Україні.

Про це голова комітету житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олег Попенко написав на сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

"Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції повинні бути закриті. Це непотрібний рудимент, який є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки", - написав він.

Попенко додав, що рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сміттєпроводи будуть закриті.

Як повідомляли Українські Новини, українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавіруса в країні онлайн.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації. Також ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області через коронавірус.

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