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18 марта 2020, среда, 21:25 430
Внешняя политика 2020-03-18T22:15:02+02:00
Українські Новини
Венгрия предоставит транзит застрявшим украинцам на границе с Австрией и Хорватией

Венгрия предоставит транзит застрявшим украинцам на границе с Австрией и Хорватией

Валерия Драгомирова
Венгрия, Транзит, Эвакуация украинцев, Закрытие границ
Граница. Фото: telegraf.com.ua
Граница. Фото: telegraf.com.ua

В то время, как Украина и Польша хотят запустить спецпоезда для эвакуации украинцев, Венгрия намерена предоставить транзит застрявшим 310 украинцам на границе с Австрией и Хорватией.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границе с Австрией и Хорватией", - написал он.

Кулеба добавил, что на данный момент на границе 310 украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, пограничники не пустили в Украину 400 иностранцев за последние сутки перед закрытием пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Кроме того, где можно пересечь границу Украины автотранспортом. Также полный список закрытых пунктов перехода границы

Тем временем Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.

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