Венгрия предоставит транзит застрявшим украинцам на границе с Австрией и Хорватией

В то время, как Украина и Польша хотят запустить спецпоезда для эвакуации украинцев, Венгрия намерена предоставить транзит застрявшим 310 украинцам на границе с Австрией и Хорватией.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границе с Австрией и Хорватией", - написал он.



Кулеба добавил, что на данный момент на границе 310 украинцев.



Как сообщали Українськi Новини, пограничники не пустили в Украину 400 иностранцев за последние сутки перед закрытием пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.



Кроме того, где можно пересечь границу Украины автотранспортом. Также полный список закрытых пунктов перехода границы.



Тем временем Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.