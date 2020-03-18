Где можно пересечь границу Украины автотранспортом. Полный список

В Госпогранслужбе опубликовали перечень пунктов пропуска, которые еще функционируют со стороны Украины и сопредельных стран в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.Работающие пункты пропуска (всего 41): Пункты пропуска. Инфографика: ГПСУ На границе с Беларусью (10): в Черниговской области: "Сеньковка- Веселовка", "Новые Яриловичи Новая Гута" "Славутич-Комарин"; в Киевской области: "Вильча-Александровка"; в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня"; в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель"; в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка". На границе с Польшей (3): во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчева"; в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск". На границе со Словакией (2): в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишне-Немецкое". На границе с Венгрией (5): в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвинкове-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь". На границе с Румынией (2): В Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу"; в Черновицкой области: "Порубное-Сирет". На границе с Молдовой (7): в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобне", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное"; в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач"; в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая". На границе с Россией (12): в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка"; в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец"; в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи"; в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки". Ранее Українські Новини писали о полном списке ограничений из-за карантина. Кроме того, Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.