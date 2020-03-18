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18 марта 2020, среда, 19:48 875 Инфографика
Общество 2020-03-18T19:49:57+02:00
Українські Новини
Где можно пересечь границу Украины автотранспортом. Полный список

Где можно пересечь границу Украины автотранспортом. Полный список

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Карантин, Коронавирус, Пункты пропуска
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе опубликовали перечень пунктов пропуска, которые еще функционируют со стороны Украины и сопредельных стран в условиях карантина из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.


Работающие пункты пропуска (всего 41):

Пункты пропуска. Инфографика: ГПСУПункты пропуска. Инфографика: ГПСУ


На границе с Беларусью (10):

  • в Черниговской области: "Сеньковка- Веселовка", "Новые Яриловичи Новая Гута" "Славутич-Комарин";
  • в Киевской области: "Вильча-Александровка";
  • в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
  • в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель";
  • в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка".

На границе с Польшей (3):

  • во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчева";
  • в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

На границе со Словакией (2):

в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией (5):

в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвинкове-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь".

На границе с Румынией (2):

  • В Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";
  • в Черновицкой области: "Порубное-Сирет".

На границе с Молдовой (7):

  • в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобне", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";
  • в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";
  • в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая".

На границе с Россией (12):

  • в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";
  • в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец";
  • в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";
  • в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки".

Ранее Українські Новини писали о полном списке ограничений из-за карантина

Кроме того, Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина. 

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