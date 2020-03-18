Несмотря на карантин, в больницах продолжат оказывать помощь всем нуждающимся, — Минздрав

Во время объявленного по всей стране карантина в больницах продолжат оказывать неотложную помощь тем, кто нуждается в этом по жизненным показателям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

"В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказания медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам", — говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что такая информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.

В свою очередь, Минздрав направил в регионы рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставления других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В ведомстве призвали доверять информации только из проверенных источников.

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