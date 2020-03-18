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18 марта 2020, среда, 19:35 790
Общество 2020-03-18T19:50:32+02:00
Українські Новини
В Черниговской области зафиксировано первое подозрение на коронавирус

В Черниговской области зафиксировано первое подозрение на коронавирус

Кира Молчанова
Чернигов, Коронавирус, коронавирус в Украине
Нежин. Собор всех святых. Фото: wikipedia.org
Нежин. Собор всех святых. Фото: wikipedia.org

Пока во Львове коронавирус подозревают у 24 пациентов, в городе Нежин Черниговской области есть пациентка с подозрением на это заболевание: у нее симптомы ОРВИ, во многом похожие на симптомы заражении новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием", — написал Прокопенко на своей странице.

По его словам, женщина недавно вернулась из Италии.

Глава областной администрации рассказал, что у женщины взяли кровь на анализ и отправили ее в референс-лаборатории в Киеве. Там их проанализируют на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения и оказывают ей необходимую помощь.

По словам Прокопенко, в области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек.

Как сообщали Українські Новини, за сутки 17 марта в мире коронавирусом заболели 12 349 человек, и общее число заболевших достигло 191 683 случаев.

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

Мама умершей от коронавируса женщины из Черновицкой области рассказала, что в больнице назначили антибиотики и отпустили домой. До этого врачи заявляли, что ее смерть не связана с коронавирусом.

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