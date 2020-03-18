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18 марта 2020, среда, 16:53 221
Общество 2020-03-18T17:05:07+02:00
Українські Новини
В супермаркетах Украины появились люди в вигвамах из пакетов и с противогазами

В супермаркетах Украины появились люди в вигвамах из пакетов и с противогазами

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, Пандемия коронавируса, Средства индивидуальной защиты

Из-за паники, связанной с распространением коронавируса и введения тотального карантина в Украине в супермаркетах появились люди, защищающие себя подручными средствами от вирусной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале "Политика Страны".

Так, в одесском супермаркете был замечен человек-вигвам, укутанный целлофаном, а в cупармаркете Metro в Киеве - покупатель в противогазе. Видео удалось снять корреспондентам "Страны".

 

Тем временем после того, как в по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, а ВОЗ официально признала его пандемией, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

А тем временем 14 марта правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Позднее работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

В Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

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