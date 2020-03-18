Skyup обещает доставить украинцев домой из 14 стран по льготным ценам

Авиакомпания Skyup открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы в то время, как с 12 марта по всей Украине ввели карантин.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания Skyup достигли договоренности о создании моделей вывоза украинцев из других стран самолетами, в том числе через специальные хабы, которые мы создали. Авиакомпания Skyup, которой мы чрезвычайно благодарны за их конструктивную позицию и желание вместе с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Заходите на сайт компании Skyup, смотрите на даты, на которые планируются эти рейсы, покупайте билеты, подчеркиваю, по льготным ценам и возвращайтесь в Украину", - сказал он.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что перечень городов будет расширяться и выразил надежду, что к инициативе присоединятся другие перевозчики.

Как сообщали Українськi Новини, в аэропорты Украины сегодня прилетело 14 самолетов с украинцами и прилетит еще 39.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в одном транспорте с 12:00 18 марта.