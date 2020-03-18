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18 марта 2020, среда, 14:21 190
Транспорт 2020-03-18T14:46:48+02:00
Українські Новини
Skyup обещает доставить украинцев домой из 14 стран по льготным ценам

Skyup обещает доставить украинцев домой из 14 стран по льготным ценам

Ярина Вацяк
Коронавирус, SkyUp, Украинцы за границей, рейсы в Украину
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

Авиакомпания Skyup открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы в то время, как с 12 марта по всей Украине ввели карантин.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания Skyup достигли договоренности о создании моделей вывоза украинцев из других стран самолетами, в том числе через специальные хабы, которые мы создали. Авиакомпания Skyup, которой мы чрезвычайно благодарны за их конструктивную позицию и желание вместе с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Заходите на сайт компании Skyup, смотрите на даты, на которые планируются эти рейсы, покупайте билеты, подчеркиваю, по льготным ценам и возвращайтесь в Украину", - сказал он.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что перечень городов будет расширяться и выразил надежду, что к инициативе присоединятся другие перевозчики.

Как сообщали Українськi Новини, в аэропорты Украины сегодня прилетело 14 самолетов с украинцами и прилетит еще 39.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в одном транспорте с 12:00 18 марта.

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