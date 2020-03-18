Долар перевищив позначку 28, а євро виріс до 31. Курс валют на середу

У той час як валюта на "чорному" ринку стрімко дорожчає через коронавірус, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 березня на 38,09 коп. до 28,6842 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 27,1461 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,1461 28,6842 29,6203 31,3024 3,16 3,85 Максимальний 27,7000 29,8000 30,7000 32,3000 3,63 5,00 Мінімальний 26,6500 28,0000 29,0000 30,6000 2,30 3,61

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Тим часом НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою.