В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев

Помимо того, что киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НКРЭКУ. "Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года",- говорится в сообщении. В Украине снизили цену на тепло В сообщении сказано, что основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ. Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина, который ввели в Украине из-за коронавируса, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу на этот период. Тем временем "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль. Тем временем Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина из-за коронавируса.