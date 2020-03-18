В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года",- говорится в сообщении.

В Украине снизили цену на тепло

В сообщении сказано, что основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина, который ввели в Украине из-за коронавируса, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу на этот период.

Тем временем "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль.

Тем временем Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина из-за коронавируса.