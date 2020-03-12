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12 марта 2020, четверг, 05:00 75
Общество 2020-03-12T05:00:02+02:00
Українські Новини
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят

Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят

Таня Войтюк
Газ, Цена на газ, Отопление, Коммунальные услуги, Коммуналка, Коммунальные платежи, Горячее водоснабжение, Платежка
Платежки за коммуналку пересчитают
Платежки за коммуналку пересчитают

Помимо того, что украинцам нужно выбрать договор на оплату коммуналки, в марте единая платежка за коммунальные услуги в Киеве будет указана с начисленими за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет вынесена в отдельную колонку "перерасчет".

Об этом сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина, передает "Сегодня".

"Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке "Киевтеплоэнерго" будут указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде. А именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%", – сказал Андрей Щербина.

Руководитель ЦКС также добавил, что получить консультацию по принципу "единого окна" можно в 38 сервисных центрах ЦКС, по телефону саll-центра: 247-40-40 и с помощью сайта "Центра коммунального сервиса", в частности – в разделе "Дистанционного обслуживания".

Новые платежки за коммуналкуНовые платежки за коммуналку

Как сообщали Українські Новини, вступил в силу новый порядок отключения домов от централизованного отопления и горячей воды.

Напомним, Кабмин ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду для Киева и городов облзначения.

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Платежки за коммуналку пересчитают
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