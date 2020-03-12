Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят

Помимо того, что украинцам нужно выбрать договор на оплату коммуналки, в марте единая платежка за коммунальные услуги в Киеве будет указана с начисленими за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет вынесена в отдельную колонку "перерасчет". Об этом сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина, передает "Сегодня". "Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке "Киевтеплоэнерго" будут указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде. А именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%", – сказал Андрей Щербина. Руководитель ЦКС также добавил, что получить консультацию по принципу "единого окна" можно в 38 сервисных центрах ЦКС, по телефону саll-центра: 247-40-40 и с помощью сайта "Центра коммунального сервиса", в частности – в разделе "Дистанционного обслуживания". Новые платежки за коммуналку Как сообщали Українські Новини, вступил в силу новый порядок отключения домов от централизованного отопления и горячей воды. Напомним, Кабмин ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду для Киева и городов облзначения.