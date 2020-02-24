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24 февраля 2020, понедельник, 17:08 80
Экономика 2020-02-24T17:09:38+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль

"Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль

Таня Войтюк
Нефтегаз, Цена на газ, Нефтегаз Украины, Природный газ, Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на февраль цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 15%, или на 700 гривен/тыс. куб. м до 3 950 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с январем.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"В феврале 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым "Нефтегаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 3 950 гривен/тыс. куб. м", - говорится в нем.

Отмечается, что данная цена на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, и это самая низкая оптовая цена "Нефтегаза" для населения с апреля 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Тем временем, в Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая.

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