Без метро в Киеве: во сколько обойдется такси и как будут ходить маршрутки

С 17 марта в Украине закрыли метро в Киеве и в Харькове, и жителям городов предстоит добираться на работу другими видами общественного транспорта. О том, на чем будут ездить украинцы и во сколько это обойдется сообщает "Сегодня". Помимо карантина, с 18 марта в маршрутках должно быть не более 10 пассажиров в салоне. В связи с этим некоторые перевозчики временно отойдут от дел. "На данный момент маршрут вообще, наверное, будем закрывать", – говорит водитель Александр Балабан. Некоторые водители говорят: соблюдать правила перевозки по 10 пассажиров они не будут, потому что это не выгодно. "Невыгодно работать вообще, 30 литров дизтоплива залить – это надо где-то гривен 800", – говорит один из маршрутчиков. Некоторые пассажиры говорят – чтобы сэкономить время, сядут в маршрутку, даже если там уже будет 10 человек. "Буду, потому что надо ехать, а какая разница? А если их там 11 человек, так что – теперь не ехать?" – говорит одна пассажирка. "Наверное, сяду. Не паниковать главное, чтобы не создавать панику в маршрутке", – говорит еще одна женщина. За нарушение порядка в условиях карантина предусмотрен штраф – от 17 тыс. до 51 тыс. грн. Возможен и арест – на срок от шести месяцев до трех лет. С закрытием метрополитена ситуация ухудшится. Альтеративой маршруткам является такси. "Цены никто не поднимает. Тарифы стандартные. Какие были, такие на сегодняшний день и остались. В среднем это 10 грн. за километр", – говорит киевский таксист. При этом у частных таксистов цены могут расти. "Они всегда цену держали, частники", – говорит еще один таксист. Чтобы помочь соседям и коллегам добраться на работу, неравнодушные с личным авто предлагают бесплатно довезти до места назначения. Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. По состоянию на 17 марта подтвердили 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса.