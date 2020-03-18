Без метро в Киеве: во сколько обойдется такси и как будут ходить маршрутки

С 17 марта в Украине закрыли метро в Киеве и в Харькове, и жителям городов предстоит добираться на работу другими видами общественного транспорта. О том, на чем будут ездить украинцы и во сколько это обойдется сообщает "Сегодня".

Помимо карантина, с 18 марта в маршрутках должно быть не более 10 пассажиров в салоне. В связи с этим некоторые перевозчики временно отойдут от дел.

"На данный момент маршрут вообще, наверное, будем закрывать", – говорит водитель Александр Балабан.

Некоторые водители говорят: соблюдать правила перевозки по 10 пассажиров они не будут, потому что это не выгодно.

"Невыгодно работать вообще, 30 литров дизтоплива залить – это надо где-то гривен 800", – говорит один из маршрутчиков.

Некоторые пассажиры говорят – чтобы сэкономить время, сядут в маршрутку, даже если там уже будет 10 человек.

"Буду, потому что надо ехать, а какая разница? А если их там 11 человек, так что – теперь не ехать?" – говорит одна пассажирка.

"Наверное, сяду. Не паниковать главное, чтобы не создавать панику в маршрутке", – говорит еще одна женщина.