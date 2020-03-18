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18 марта 2020, среда, 06:20 1326
Общество 2020-03-18T06:20:01+02:00
Українські Новини
Без метро в Киеве: во сколько обойдется такси и как будут ходить маршрутки

Без метро в Киеве: во сколько обойдется такси и как будут ходить маршрутки

Таня Войтюк
Метро, Такси, Коронавирус, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Такси. Фото: pixabay
Такси. Фото: pixabay

С 17 марта в Украине закрыли метро в Киеве и в Харькове, и жителям городов предстоит добираться на работу другими видами общественного транспорта. О том, на чем будут ездить украинцы и во сколько это обойдется сообщает "Сегодня".

Помимо карантина, с 18 марта в маршрутках должно быть не более 10 пассажиров в салоне. В связи с этим некоторые перевозчики временно отойдут от дел.

"На данный момент маршрут вообще, наверное, будем закрывать", – говорит водитель Александр Балабан.

Некоторые водители говорят: соблюдать правила перевозки по 10 пассажиров они не будут, потому что это не выгодно.

"Невыгодно работать вообще, 30 литров дизтоплива залить – это надо где-то гривен 800", – говорит один из маршрутчиков.

Некоторые пассажиры говорят – чтобы сэкономить время, сядут в маршрутку, даже если там уже будет 10 человек.

"Буду, потому что надо ехать, а какая разница? А если их там 11 человек, так что – теперь не ехать?" – говорит одна пассажирка.

"Наверное, сяду. Не паниковать главное, чтобы не создавать панику в маршрутке", – говорит еще одна женщина.

За нарушение порядка в условиях карантина предусмотрен штраф – от 17 тыс. до 51 тыс. грн. Возможен и арест – на срок от шести месяцев до трех лет.

С закрытием метрополитена ситуация ухудшится. Альтеративой маршруткам является такси.

"Цены никто не поднимает. Тарифы стандартные. Какие были, такие на сегодняшний день и остались. В среднем это 10 грн. за километр", – говорит киевский таксист.

При этом у частных таксистов цены могут расти.

"Они всегда цену держали, частники", – говорит еще один таксист.

Чтобы помочь соседям и коллегам добраться на работу, неравнодушные с личным авто предлагают бесплатно довезти до места назначения. 

Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. По состоянию на 17 марта подтвердили 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

Также в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса. 

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