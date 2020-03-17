В Черновицкой области умерла молодая девушка, заразившаяся коронавирусом

В Черновицкой области умерла 33-летняя девушка, у которой обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения.

В Черновицкой области зафиксировано уже 6 случаев: 33-летняя девушка (летальный исход), лица в возрасте 18 и 31 год и дети в возрасте 1 год 10 месяцев, 6 месяцев и 10 лет - все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Читайте также: Смерть 33-летней пациентки в Черновицкой области не связана с коронавирусом, - врачи

Как сообщает Telegram-канал "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО", девушка умерла, не дождавшись результатов анализов на коронавирус.

"Умершая - именно та женщина, о смерти которой сообщили вчера. Спустя сутки результат тест на коронавирус показал положительный результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родные умершей в Черновцах возмущены действиями медиков.

Несмотря на то, что женщина находилась в группе риска, ей вовремя не была оказана первая помощь. При обращении к медикам с симптомами ОРВИ больной назначили антибиотики.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Всего зафиксировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, в то время как в мире за день умерло 294 человека по всему миру.

13 марта в Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса.