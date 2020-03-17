МЗС сформував список хабів звідки українці зможуть безкоштовно дістатися в Україну

Україна сформувала точки-хаби, з яких громадяни України гарантовано зможуть дістатися в Україну безкоштовно або за пільговими цінами в той час, як більш як 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому.

Про це йдеться в повідомленні на пресслужби Міністерства закордонних справ.

"Крім того, найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян. Коли і звідки відправлятимуться рейси - громадян повідомлятимуть посольства. Крім того, ця інформація буде на офіційних сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури", - йдеться в ньоуму.

Українські точки-хаби діятимуть в містах:

Стамбул (літак)

Дубаї, Абу Дабі (літак)

Прага (літак до Польщі, після - потяг)

Берлін (потяг і літак)

Варшава, Перемишль (потяг)

Відень (потяг та літак)

Братислава (до Польщі, після потяг)

Рига, Вільнюс (потяг)

У МЗС зазначили, що список хабів буде надалі оновлюватися.

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Список хабів

У МЗС зазначили, що список хабів буде надалі оновлюватися.

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