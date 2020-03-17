МЗС сформував список хабів звідки українці зможуть безкоштовно дістатися в Україну

Україна сформувала точки-хаби, з яких громадяни України гарантовано зможуть дістатися в Україну безкоштовно або за пільговими цінами в той час, як більш як 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому. Про це йдеться в повідомленні на пресслужби Міністерства закордонних справ. "Крім того, найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян. Коли і звідки відправлятимуться рейси - громадян повідомлятимуть посольства. Крім того, ця інформація буде на офіційних сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури", - йдеться в ньоуму. Українські точки-хаби діятимуть в містах: Стамбул (літак) Дубаї, Абу Дабі (літак) Прага (літак до Польщі, після - потяг) Берлін (потяг і літак) Варшава, Перемишль (потяг) Відень (потяг та літак) Братислава (до Польщі, після потяг) Рига, Вільнюс (потяг) У МЗС зазначили, що список хабів буде надалі оновлюватися. м Список хабів У МЗС зазначили, що список хабів буде надалі оновлюватися. Нагадаємо, на Шрі-Ланці застрягли 105 українців не можуть вилетіти додому. Крім того, Українські Новини писали про те, як коронавірус атакує організм, чому деякі хворі вмирають і як його лікувати. У вівторок, 17 березня у світі коронавірусом захворіли 3 622 людини порівняно з даними на ранок.