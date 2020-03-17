підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 20:40 26
Зовнішня політика 2020-03-17T22:15:02+02:00
Українські Новини
МЗС сформував список хабів звідки українці зможуть безкоштовно дістатися в Україну

МЗС сформував список хабів звідки українці зможуть безкоштовно дістатися в Україну

Ярина Вацяк
Карантин, скасування рейсів, Коронавірус, українці за кордоном
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль". Фото: Держприкордонслужба

Україна сформувала точки-хаби, з яких громадяни України гарантовано зможуть дістатися в Україну безкоштовно або за пільговими цінами в той час, як більш як 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому.

Про це йдеться в повідомленні на пресслужби Міністерства закордонних справ.

"Крім того, найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян. Коли і звідки відправлятимуться рейси - громадян повідомлятимуть посольства. Крім того, ця інформація буде на офіційних сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури", - йдеться в ньоуму.

Українські точки-хаби діятимуть в містах:

  • Стамбул (літак)
  • Дубаї, Абу Дабі (літак)
  • Прага  (літак до Польщі, після - потяг)
  • Берлін (потяг і літак)
  • Варшава, Перемишль (потяг)
  • Відень (потяг та літак)
  • Братислава (до Польщі, після потяг)
  • Рига, Вільнюс (потяг)

У МЗС зазначили, що список хабів буде надалі оновлюватися.

мСписок хабів

Список хабів

У МЗС зазначили, що список хабів буде надалі оновлюватися.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці застрягли 105 українців не можуть вилетіти додому.

Крім того, Українські Новини писали про те, як коронавірус атакує організм, чому деякі хворі вмирають і як його лікувати.

У вівторок, 17 березня у світі коронавірусом захворіли 3 622 людини порівняно з даними на ранок.

Більше новин про: Карантин скасування рейсів Коронавірус українці за кордоном

Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Зеленський виступив з відеозверненням
Зеленський звернувся до українців, які не можуть повернутися додому з-за кордону 22:05
У Чернівцях скасували пільговий проїзд для пенсіонерів на час карантину 21:52
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 2 квітня 21:26
НБУ продав $300 млн на міжбанку для стримування девальвації 21:06
Через коронавірус в Україні померла молода дівчина 20:56
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok