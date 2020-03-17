Больше 3,6 тыс. украинцев просят МИД помочь с возвращением домой

В то время, как Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине, более 3,6 тыс. украинцев обратились к Министерству иностранных дел (МИД) с просьбой помочь им с возвращением из-за границы в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодня у нас зарегистрированы 3 644 наших соотечественника, которые выявили желание идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой", - сказал он.

Божок напомнил, что в последние дни в Украину уже удалось вернуть несколько тысяч граждан и заверил, что все желающие вскоре смогут вернуться.

Как сообщали Українськi Новини, JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта.

Также с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.