На Шри-Ланке застряли 105 украинцев и не могут улететь домой

На курорте в Шри-Ланке застряли более сотни украинцев из-за закрытия авиасообщения в Украине, видео появилось в свободном доступе на YouTube. В аэропорту Коломбо застряли 105 украинцев, также, как и в Европе. Среди пассажиров много детей и пожилых людей. Украинцы записали видеообращение к президенту Украины, о чем свидетельствует видео, размещенное в YouTube УП.

Туристы говорят, что в консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет.

Наши граждане не смогли вылететь домой из-за отмены рейса в Киев.

Они не смогут вылететь из Шри-Ланки в ОАЭ, пока Киев не подтвердит, что впустит их. При этом туроператор Join Up якобы направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть на территорию страны.

Как сообщали Українські новини, украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин, при этом отели продолжают заселять новоприбывающих, чтобы не терять деньги.

Тем временем из-за коронавируса туры из Украины подешевели.