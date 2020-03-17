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17 березня 2020, вівторок, 20:46 88
Медицина 2020-03-17T22:15:01+02:00
Українські Новини
В Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом. Два летальні

В Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом. Два летальні

Таня Войтюк
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Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

За новими даними на 20:00 17 березня лабораторно підтвердили 7 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Всього зафіксовано 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних, в той час як у світі за день померло 294 людини по всьому світу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Згідно з результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2).

На коронавірус захворіло:

- Київська область (1), 44 - річний чоловік, який був за кордоном;

- Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи у віці 31, 10, 18 років, двоє дітей рік і десять місяців і шість місяців. Всі з них контактували з раніше зхараженной і загиблої від ускладнень після коронавіруса жінкою.

Як не заразитися коронавірусомЯк не заразитися коронавірусом

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Також у ВООЗ назвали препарат, яким можна безпечно збивати температуру під час коронавірусу.

Окрім того, Українські Новини писали про те, як коронавірус атакує організм, чому деякі хворі вмирають і як його лікувати.

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