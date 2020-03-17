підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 16:32 12
Суспільство 2020-03-17T17:45:02+02:00
Українські Новини
Пасажири будуть допускатися в транспорт виключно в масках

Пасажири будуть допускатися в транспорт виключно в масках

Елизавета Драбкина
Карантин, громадський транспорт, Коронавірус
Медична маска. Фото: freepik
Медична маска. Фото: freepik

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що пасажири будуть допускатися в транспорт виключно в медичних масках.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З завтрашнього дня допуск в пасажирський транспорт буде виключно в масках. Пасажири, у яких немає масок, не будуть допускатися до перевезення пасажирським транспортом", - сказав Поворозник.

Також він зазначив, що працівники Національної поліції і Державної санітарно-епідеміологічної служби будуть контролювати кількість пасажирів у транспорті.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 чоловік в одному транспорті з 12:00 18 березня.

З 12 березня по всій Україні ввели карантин через коронавірус, яким заразилися по всьому світу вже 124 000 чоловік, а ВООЗ офіційно визнала його пандемією.

В Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції.

Більше новин про: Карантин громадський транспорт Коронавірус

Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
На третину зросла кількість клієнтів "Львівгаз збуту" які розраховуються за газ через чат-бот у Viber 17:54 Прес-реліз
Бойко запропонував підвищити зарплати лікарям на час кризи 17:40
Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка 17:40
ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус 17:34
У період карантину McDonald's буде доставляти їжу через Glovo і McDrive 17:21
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok