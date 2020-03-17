Пасажири будуть допускатися в транспорт виключно в масках

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що пасажири будуть допускатися в транспорт виключно в медичних масках.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З завтрашнього дня допуск в пасажирський транспорт буде виключно в масках. Пасажири, у яких немає масок, не будуть допускатися до перевезення пасажирським транспортом", - сказав Поворозник.

Також він зазначив, що працівники Національної поліції і Державної санітарно-епідеміологічної служби будуть контролювати кількість пасажирів у транспорті.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 чоловік в одному транспорті з 12:00 18 березня.

З 12 березня по всій Україні ввели карантин через коронавірус, яким заразилися по всьому світу вже 124 000 чоловік, а ВООЗ офіційно визнала його пандемією.

В Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції.