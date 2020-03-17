Понад 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому

В той час, як Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні, понад 3,6 тис. українців звернулися до Міністерства закордонних справ (МЗС) з проханням допомогти їм з поверненням з-за кордону в Україну.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні у нас зареєстровано 3 644 наших співвітчизника, які виявили бажання ідентифікувати себе в наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому", - сказав він.

Божок нагадав, що в останні дні в Україну вже вдалося повернути кілька тисяч громадян і запевнив, що всі бажаючі незабаром зможуть повернутися.

Як повідомляли Українські Новини, JoinUp почав евакуювати українських туристів з Єгипту.

Також з круїзного лайнера Grand Princess, який був ізольований у берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавирусной епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.