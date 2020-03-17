підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Понад 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому
17 березня 2020, вівторок, 14:09 12
Політика 2020-03-17T15:15:02+02:00
Українські Новини
Понад 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому

Понад 3,6 тис. українців просять МЗС допомогти з поверненням додому

Анна Рудык
МЗС України, Евакуація, Коронавірус, Евакуація українців
МЗС
МЗС

В той час, як Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні, понад 3,6 тис. українців звернулися до Міністерства закордонних справ (МЗС) з проханням допомогти їм з поверненням з-за кордону в Україну.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні у нас зареєстровано 3 644 наших співвітчизника, які виявили бажання ідентифікувати себе в наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому", - сказав він.

Божок нагадав, що в останні дні в Україну вже вдалося повернути кілька тисяч громадян і запевнив, що всі бажаючі незабаром зможуть повернутися.

Як повідомляли Українські Новини, JoinUp почав евакуювати українських туристів з Єгипту.

Також з круїзного лайнера Grand Princess, який був ізольований у берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавирусной епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.

Більше новин про: МЗС України Евакуація Коронавірус Евакуація українців

Незважаючи на масові черги на кордоні і застряглих...
JoinUp почав евакуацію українських туристів з Єгип...
Колишній депутат Ради, який застряг в Єгипті розпо...
Шмигаль помилився в 10 разів, називаючи суму очіку...
Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про роботу під час карантину 15:23
Криклій пообіцяв, що "Укрпошта" буде доставляти ліки 14:55
Карантин в Україні можуть продовжити в залежності від епідситуації, - МОЗ 14:37
Українцям компенсують 50% зарплати в разі самоізоляції 14:33
Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів 14:29
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok