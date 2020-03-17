Над ценами на лекарственные средства и социально значимые товары установили контроль

Верховная Рада установила за Кабинетом Министров контроль над ценами на лекарственные средства и социально значимые товары, а также ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

За принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", в целом проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, Рада установила контроль со стороны Кабмина за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Данные меры были введены как меры временного характера.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Верховной Рады Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность"), Наталья Королевская (фракция "Оппозиционная платформа – За життя"), Лариса Билозир (член депутатской группы "За будущее"), Сергей Вельможный (член депутатской группы "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос (фракция "Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") и депутат Верховной Рады от фракции "Батьківщина" Валерий Дубиль.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.