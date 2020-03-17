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17 березня 2020, вівторок, 13:45 19
Суспільство 2020-03-17T15:15:03+02:00
Українські Новини
"Епіцентр К" продовжує роботу в умовах карантину, забезпечуючи продаж масок, антисептиків і продуктів

"Епіцентр К" продовжує роботу в умовах карантину, забезпечуючи продаж масок, антисептиків і продуктів

Ольга Фандорина
Карантин, Маски, Карантин в Україні, Епіцентр К
Епіцентр К. Фото: rau.ua
Епіцентр К. Фото: rau.ua

Компанія "Епіцентр К", що розвиває мережу однойменних будівельно-господарських торгових центрів, вирішила забезпечити продаж захисних масок, побутових антисептиків і базових харчових продуктів у своїх магазинах в умовах карантину, за порушення якого загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Зокрема, в магазинах "Епіцентр" продаватимуть борошно, соняшникову олію, фрукти, напої, дитяче харчування.

Також компанія має намір забезпечити свої торговельні точки товарами категорії медичного обладнання, засобами кварцування і знезараження повітря.

Як повідомляли Українськi Новини, на 8:00 17 березня в Україні зафіксовано 7 випадків коронавірусної інфекції, 1 з яких - летальний.

Верховна Рада встановила за Кабінетом Міністрів контроль над цінами на лікарські засоби та соціально значущі товари.

Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавіруса.

Тим часом у Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції.

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