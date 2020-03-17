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17 марта 2020, вторник, 13:40 280
Общество 2020-03-17T16:15:04+02:00
Українські Новини
На карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями

На карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями

Кира Молчанова
Посылки, Коронавирус, Новая почта, коронавирус в Украине
Посылка. Фото: pixabay
Посылка. Фото: pixabay

Из-за объявленного карантина "Новая почта" закрыла часть отделений, но продолжает работать.

Об этом сообщает пресс-служба почтового сервиса на своей странице в Facebook.

Так, ограничения касаются отделений, которые находятся в торгово-развлекательных центрах. На сайте компании приведен список закрытых отделений в каждой из областей. Остальные отделения работают в обычном режиме.

Пресс-служба подчеркнула, что компания внимательно следит за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведет переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы доставки.

Чтобы обезопасить своих клиентов, "Новая почта" ввела новые правила:

  • все отделения оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения;
  • в отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр;
  • в отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств;
  • все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.

"Во всех наших отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактическим мерам по предотвращению распространения вируса", - заявляют в компании.

Как сообщали Українські Новини, центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта.

Киевское метро закроют сегодня в 23.00. А Днипровский метрополитен закрывается с 18 марта с 12:00 до 3 апреля.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что на время карантина энергосистема Украины работает в штатном режиме.

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