На карантине "Новая почта" продолжит работать, но не всеми отделениями

Из-за объявленного карантина "Новая почта" закрыла часть отделений, но продолжает работать. Об этом сообщает пресс-служба почтового сервиса на своей странице в Facebook. Так, ограничения касаются отделений, которые находятся в торгово-развлекательных центрах. На сайте компании приведен список закрытых отделений в каждой из областей. Остальные отделения работают в обычном режиме. Пресс-служба подчеркнула, что компания внимательно следит за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведет переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы доставки. Чтобы обезопасить своих клиентов, "Новая почта" ввела новые правила: все отделения оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения; в отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр; в отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств; все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры. "Во всех наших отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактическим мерам по предотвращению распространения вируса", - заявляют в компании. Как сообщали Українські Новини, центральный автовокзал Киева прекращает пассажирские перевозки с 18 марта. Киевское метро закроют сегодня в 23.00. А Днипровский метрополитен закрывается с 18 марта с 12:00 до 3 апреля. Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что на время карантина энергосистема Украины работает в штатном режиме.