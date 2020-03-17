На карантині "Нова пошта" продовжить працювати, але не всіма відділеннями

Через оголошений карантину "Нова пошта" закрила частину відділень, але продовжує працювати.

Про це повідомляє прес-служба поштового сервісу на своїй сторінці в Facebook.

Так, обмеження стосуються відділень, які знаходяться в торгово-розважальних центрах. На сайті компанії наведено список закритих відділень в кожній з областей. Інші відділення працюють в звичайному режимі.

Прес-служба підкреслила, що компанія уважно стежить за ситуацією з оголошенням карантину в різних містах України і веде переговори з місцевою владою, щоб уникнути обмеження роботи доставки.

Щоб убезпечити своїх клієнтів, "Нова пошта" ввела нові правила:

всі відділення обладнані станціями дезінфекції рук, розташованих в зоні комфорту співробітників, а також в клієнтській зоні відділення;

у відділеннях створена лінія безпеки черги 1 метр;

у відділеннях частіше проводяться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів;

всі співробітники відділень перед початком роботи проходять первинний огляд з вимірюванням температури.

"У всіх наших відділеннях розміщені плакати з інформацією про запобігання коронавірусу. Для співробітників були розроблені інструкції з профілактичних заходів щодо запобігання поширення вірусу", - заявляють у компанії.

Як повідомляли Українські Новини, центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня.

Київське метро закриють сьогодні в 23.00. А Дніпровський метрополітен закривається з 18 березня з 12:00 до 3 квітня.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що на час карантину енергосистема України буде працювати в штатному режимі.