На карантині "Нова пошта" продовжить працювати, але не всіма відділеннями

Через оголошений карантину "Нова пошта" закрила частину відділень, але продовжує працювати. Про це повідомляє прес-служба поштового сервісу на своїй сторінці в Facebook. Так, обмеження стосуються відділень, які знаходяться в торгово-розважальних центрах. На сайті компанії наведено список закритих відділень в кожній з областей. Інші відділення працюють в звичайному режимі. Прес-служба підкреслила, що компанія уважно стежить за ситуацією з оголошенням карантину в різних містах України і веде переговори з місцевою владою, щоб уникнути обмеження роботи доставки. Щоб убезпечити своїх клієнтів, "Нова пошта" ввела нові правила: всі відділення обладнані станціями дезінфекції рук, розташованих в зоні комфорту співробітників, а також в клієнтській зоні відділення; у відділеннях створена лінія безпеки черги 1 метр; у відділеннях частіше проводяться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів; всі співробітники відділень перед початком роботи проходять первинний огляд з вимірюванням температури. "У всіх наших відділеннях розміщені плакати з інформацією про запобігання коронавірусу. Для співробітників були розроблені інструкції з профілактичних заходів щодо запобігання поширення вірусу", - заявляють у компанії. Як повідомляли Українські Новини, центральний автовокзал Києва припиняє пасажирські перевезення з 18 березня. Київське метро закриють сьогодні в 23.00. А Дніпровський метрополітен закривається з 18 березня з 12:00 до 3 квітня. Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що на час карантину енергосистема України буде працювати в штатному режимі.