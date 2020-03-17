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17 марта 2020, вторник, 09:42 767
Политика 2020-03-17T09:42:15+02:00
Українські Новини
Закупки медицинских товаров за счет госбюджета освободили от уплаты НДС

Закупки медицинских товаров за счет госбюджета освободили от уплаты НДС

Ольга Фандорина
Верховная Рада, НДС, государственный бюджет, Медицинские товары
Калькулятор. Налоги. Фото: imp.name
Калькулятор. Налоги. Фото: imp.name

Верховная Рада освободила закупки медицинских товаров, которые проводятся за счет средств государственного бюджета, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

За принятие соответствующего законопроекта №2539 проголосовало 295 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Освобождены от обложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины медицинских товаров, которые будут закупаться за средства государственного бюджета.

Также от уплаты НДС освобождены закупки медицинских товаров за счет грантов/субгрантов для исполнения программ Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства госбюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению, порядок их ввоза, поставки и целевого использования, а также распределения (перераспределения) между обладминистрациями и/или субъектами хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, утверждаются Кабинетом Министров.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как украинские супермаркеты из-за дефицита взвинтили цены на медицинские маски и продают упаковку по 1200 гривен, а в Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.

Также Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

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