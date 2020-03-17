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  • У Португалії зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Країна оголосила карантин
17 березня 2020, вівторок, 09:29 13
Світ 2020-03-17T10:02:06+02:00
Українські Новини
У Португалії зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Країна оголосила карантин

У Португалії зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Країна оголосила карантин

Елизавета Кесельман
Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Португалії
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як кількість хворих на коронавірусну пневмонію по всьому світу перевищила 180 тисяч, в Португалії зафіксовано першу смерть від Covid-19. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Португалії Марта Темідо заявила про те, що в зв'язку з рівнем смертності від цієї хвороби, який досягає до 2%,влади очікують більше смертей за 2 тижні.

Тим часом міністр внутрішніх справ країни Едуардо Кабрита заявив, що всі повітряне і залізничне рух з Іспанією буде призупинено до 15 квітня. Обмеження на поїздки будуть заважати туризму, але не будуть впливати на вільний рух товарів.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза скликав у середу засідання уряду, щоб вирішити, чи слід країні оголосити надзвичайний стан.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірус зафіксували в Гренландії.

Також у Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей.

Тим часом, з "коронавірусного" лайнеру Grand Princess евакуювали 46 українців.

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