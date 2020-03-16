В Раде предлагают доплаты к зарплатам медиков, участвующих в ликвидации коронавируса

В то время, как в Киеве готовят временное освобождение предпринимателей и предприятий от уплаты налогов и сборов, 9 депутатов предлагают Верховной Раде поручить Кабинету Министров установить доплаты к заработной плате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в законопроекте №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українські Новини.

Авторами законопроекта выступили глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Верховной Рады Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность"), Наталья Королевская (фракция "Оппозиционная платформа – За життя"), Лариса Билозир (член депутатской группы "За майбутнє"), Сергей Вельможный (член депутатской группы "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос (фракция "Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") и депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Депутаты предлагают парламенту поручить правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусом (COVID-19) в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тыс. гривен получающим менее 5 тыс. гривен пенсии пенсионерам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвержадает, что стремительное распространение коронавирусной инфекции в мире, где уже заразилось более 168 тыс. человек, поможет побороть только активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция.