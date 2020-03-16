В аэропорты Киева за выходные прилетело больше 25 тысяч граждан

25 372 граждан Украины и иностранцев прилетели авиарейсами в аэропорты "Борисполь" и аэропорт им. Сикорского "Киев" (бывший "Жуляны") 14 и 15 марта после обращения Президента Владимира Зеленского.

Об Українським Новинам сообщил спикер отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Светлана Бурда.

По ее словам, 14 марта в "Борисполь" прилетело 10 019 граждан, в аэропорт "Киев" 1 817 граждан.

В целом за 14 марта в эти аэропорты прибыло 11 836 человек.

15 марта в "Борисполь" прилетело 11 792 человека, в "Киев" - 1744 гражданина.

В целом за 15 марта в эти аэропорты прибыло 13 536 человек.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые, также заведения закрываются в других городах.