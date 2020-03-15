Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19 Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини. Необходимо: закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта, ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. Емец отметил, что, несмотря на просьбы некоторых не нагнетать ситуацию, он не намерен замалчивать правду. Он подчеркнул, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, и правительство должно действовать на опережение. "Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Мы должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - отметил он. По его мнению, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а все плановые мероприятия должны быть отменены, и все ресурсы направлены на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба. Емец призвал всех украинцев не быть легкомысленными в это время, не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Как сообщали Українськi Новини, вследствие пандемии COVID-19 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях, рекомендовал ограничить массовые мероприятия, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране.