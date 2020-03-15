Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

Необходимо:

закрывать заведения общественного питания и ТРЦ,

работать должны только аптеки и продуктовые магазины,

ограничить передвижение внутри страны,

ввести дистанционный режим работы работников,

пересмотреть режим работы общественного транспорта,

ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Емец отметил, что, несмотря на просьбы некоторых не нагнетать ситуацию, он не намерен замалчивать правду.

Он подчеркнул, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, и правительство должно действовать на опережение.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Мы должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - отметил он.

По его мнению, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а все плановые мероприятия должны быть отменены, и все ресурсы направлены на подготовку к борьбе с инфекцией.

Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба.

Емец призвал всех украинцев не быть легкомысленными в это время, не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие пандемии COVID-19 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях, рекомендовал ограничить массовые мероприятия, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране.