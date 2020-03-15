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15 марта 2020, воскресенье, 20:31 2673
Медицина 2020-03-15T21:47:14+02:00
Українські Новини
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов

Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов

Таня Войтюк
Минздрав, коронавирус в Украине, Илья Емец, карантин в Украине
Илья Емец. Фото: moz.gov.ua
Илья Емец. Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

Необходимо:

  • закрывать заведения общественного питания и ТРЦ,
  • работать должны только аптеки и продуктовые магазины,
  • ограничить передвижение внутри страны,
  • ввести дистанционный режим работы работников,
  • пересмотреть режим работы общественного транспорта,
  • ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Емец отметил, что, несмотря на просьбы некоторых не нагнетать ситуацию, он не намерен замалчивать правду.

Он подчеркнул, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, и правительство должно действовать на опережение.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Мы должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - отметил он.

По его мнению, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а все плановые мероприятия должны быть отменены, и все ресурсы направлены на подготовку к борьбе с инфекцией.

Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба.

Емец призвал всех украинцев не быть легкомысленными в это время, не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие пандемии COVID-19 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях, рекомендовал  ограничить массовые мероприятия, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране.

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