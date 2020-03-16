Join Up до сих пор не определил дату вылета украинцев из Египта

Помимо того, что в Госпогранслужбе заявили, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину, туристический оператор компания Join Up пока не определил дату вылета украинских туристов из Египта.

Об этом сообщила Українським Новинам пресс-служба компании.

"Подробнее информацию предоставлю, когда будет финальное решение", - ответила представитель компании на вопрос о согласовании с Кабинетом Министров даты возвращения украинцев.

При этом туроператор уточнил, что планируется выполнить не 1 рейс.

На данный момент за границей находятся 14 220 туристов от Join Up - украинцев и граждан других государств.

Как сообщали Українськi Новини, Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Напомним, тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены, а даты обратных вылетов до сих пор остаются неизвестными.