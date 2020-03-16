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16 марта 2020, понедельник, 16:40 800
Общество 2020-03-16T16:41:07+02:00
Українські Новини
Join Up до сих пор не определил дату вылета украинцев из Египта

Join Up до сих пор не определил дату вылета украинцев из Египта

Таня Войтюк
Египет, Карантин, Коронавирус, Join Up
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Помимо того, что в Госпогранслужбе заявили, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину, туристический оператор компания Join Up пока не определил дату вылета украинских туристов из Египта. 

Об этом сообщила Українським Новинам пресс-служба компании.

"Подробнее информацию предоставлю, когда будет финальное решение", - ответила представитель компании на вопрос о согласовании с Кабинетом Министров даты возвращения украинцев.

При этом туроператор уточнил, что планируется выполнить не 1 рейс.

На данный момент за границей находятся 14 220 туристов от Join Up - украинцев и граждан других государств.

Как сообщали Українськi Новини, Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Напомним, тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены, а даты обратных вылетов до сих пор остаются неизвестными.

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