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16 березня 2020, понеділок, 15:49 46
Кабмін 2020-03-16T17:45:02+02:00
Українські Новини
Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба

Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба

Ярина Вацяк
Дмитро Кулеба, МЗС, Коронавірус, українці в Єгипті
Дмитро Кулеба. Скріншот трансляції 1+1
Дмитро Кулеба. Скріншот трансляції 1+1

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саме туроператори мають повернути громадян, які відпочивали за кордоном, в Україну, оскільки це їх обов'язок після того, як у Держприкордонслужбі заявили, що українці повинні самостійно повертатися з Єгипту.

Про це Кулеба сказав на брифінгу щодо евакуації українських туритосв, які не можуть покинути Єгипет з-за скасування туристичними операторами рейсів, передають Українські Новини

"Не вийде у туроператорів перекласти цей тягар повністю на державу. Ми будемо допомагати всім, хочу ще раз сказати, ми не кинемо жодного громадянина напризволяще", - сказав він.

Кулеба зазначив, що уряд буде вирішувати цю проблему спільно з тими, хто її створив, тобто з туроператорами.

Також, міністр зазначив, що в понеділок в Шарм-ель-Шейх прибув український консул для постійного зв'язку з застряглими в Єгипті українцями.

Як повідомляли Українські Новини, Єгипет зачиняє авіасполучення з 19 по 31 березня через коронавірус.

Раніше українських туристів в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

Туристичний оператор компанія Join Up має намір повернути своїх українських туристів з Єгипту наступного тижня (16-22 березня) за погодженням з Кабінетом Міністрів.

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Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба
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