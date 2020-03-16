Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саме туроператори мають повернути громадян, які відпочивали за кордоном, в Україну, оскільки це їх обов'язок після того, як у Держприкордонслужбі заявили, що українці повинні самостійно повертатися з Єгипту.

Про це Кулеба сказав на брифінгу щодо евакуації українських туритосв, які не можуть покинути Єгипет з-за скасування туристичними операторами рейсів, передають Українські Новини

"Не вийде у туроператорів перекласти цей тягар повністю на державу. Ми будемо допомагати всім, хочу ще раз сказати, ми не кинемо жодного громадянина напризволяще", - сказав він.

Кулеба зазначив, що уряд буде вирішувати цю проблему спільно з тими, хто її створив, тобто з туроператорами.

Також, міністр зазначив, що в понеділок в Шарм-ель-Шейх прибув український консул для постійного зв'язку з застряглими в Єгипті українцями.

Як повідомляли Українські Новини, Єгипет зачиняє авіасполучення з 19 по 31 березня через коронавірус.

Раніше українських туристів в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

Туристичний оператор компанія Join Up має намір повернути своїх українських туристів з Єгипту наступного тижня (16-22 березня) за погодженням з Кабінетом Міністрів.