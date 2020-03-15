Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе

Туристический оператор компания Join Up намерена вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров.

Об этом сообщила Українським Новинам пресс-служба компании.

"У нас туристы, которые должны были вернуться 14 и 15 марта, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе. Как это будет происходить и как это будет спланировано на данный момент обсуждается с правительством для того, чтобы мы могли разработать оптимальный план действий и план перевозки украинцев", - сказали в компании.

Join Up отметила, что дальнейшее пребывание туристов в отелях в Египте будет оплачиваться компанией.

Согласно сообщению на сайте туроператора, туристы, которые отдыхали в отелях Reef Oasis Beach Resort 5 * и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 *, пока не вывозятся, поскольку отели закрыты на карантин и туристам запрещено их покидать.

При этом отмечается, что до 16 марта 23:59 компания вывозит из-за рубежа туристов, которые являются гражданами других государств, чтобы они успели вернуться в страну своего гражданства до закрытия Украиной авиасообщения.

В период с 13 по 16 марта туроператор не будет отправлять туристов на отдых.

На данный момент за границей находятся 14 220 туристов Join Up - украинцев и граждан других государств.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры заявило, что украинских туристов в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses 5 Resort, отправили на карантин.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены.

Также украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой.