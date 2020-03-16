МАУ выполнит еще 11 международных рейсов, а потом приостановит полеты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена выполнить 11 международных рейсов в Киев 17 марта до приостановления выполнения всех международных рейсов по решению правительства.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"На основании решения правительства Украины временно запретить иностранцам въезжать в Украину с целью противодействия распространению Covid-19 в Украине, МАУ приостанавливает все международные регулярные рейсы с 00:00 17 марта по 31 марта 2020 года", - сказано в нем.

17 марта компания выполнит рейсы в Киев из Дубай, Каира, Тель-Авива, Еревана, Тбилиси, Стамбула, Баку, Торонто, Нью-Йорка, Кишинева, Бангкока.

При этом на борт будут приниматься только граждане Украины и иностранцы с разрешением на постоянное или временное проживание в Украине.

С 17 по 31 марта МАУ будет выполнять внутренние рейсы, чартерные рейсы для возвращения украинских туристов в Украину, а также эвакуационные и технические рейсы, которые могут потребоваться.

Отмечается, что с пассажирами отмененных рейсов свяжутся индивидуально по электронной почте или с помощью SMS и сообщат о возможности перебронировать билеты на рейсы после 31 марта бесплатно.

Как сообщали Українськi Новини, цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

Тем временем часть европейских авиакомпаний уже в воскресенье отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.