Мужчину с Черновицкой области накажут за фейки о коронавирусе

Полиция составила административный протокол на жителя Черновицкой области за распространение ложной информации о количестве в Украине случаев заболевания коронавирусом и летальных исходах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черновицкой области, передают Українськi Новини.

Отмечается, что во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей.

На своей странице человек распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания Covid-19, в том числе и с летальным исходом.

Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20 процентов заработка.

Как сообщали Українськi Новини, на данный момент в Черновицкой области подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом.

у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. 13 марта, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.