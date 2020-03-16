Гривна продолжает стремительно падать: курс НБУ на 17 марта

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17 марта, на 35,35 коп. до 26,4203 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 25,0668 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли 26,50-26,54 UAH/USD, несмотря на аукцион Национального банка по продаже валюты.

Ранее НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала. А 11 Национальный банк продал $350 млн на межбанке.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.