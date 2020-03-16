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16 марта 2020, понедельник, 13:01 232
Экономика 2020-03-16T13:05:25+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно падать: курс НБУ на 17 марта

Гривна продолжает стремительно падать: курс НБУ на 17 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17 марта, на 35,35 коп. до 26,4203 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 25,0668 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли 26,50-26,54 UAH/USD, несмотря на аукцион Национального банка по продаже валюты.

Ранее НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала. А 11 Национальный банк продал $350 млн на межбанке.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

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